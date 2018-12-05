Политика
Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразила французская газета Figaro.
Известиявчера в 22:14
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с чего всё началось
После вторжения в Грузию в 2008 году Россия, похоже, побеждает в большинстве международных геополитических конфликтов, замечает эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар на страницах Le Figaro.BFM.ruвчера в 03:41
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«Против умелого стратега стоят ничего не смыслящие политики»: Le Figaro объяснила, в чем сила Путина
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18
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Политика
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 01:53
Политика
Госдеп пообещал России «боль» из-за ареста украинских моряков
США пригрозили России "болью и последствиями" из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Опубликовано видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера "Пересвет".
Обновлено в 01:52
Политика
Мюллер добился от экс-советника Трампа показаний о контактах с Россией
В США ведущий "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что экс-помощник президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению, передает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Политика
Порошенко: в случае переноса выборов победителем станет Путин
Первоначально президент Украины Пётр Порошенко намеревался объявить военное положение на всей территории страны на 60 дней, что приводило бы к отсрочке выборов.
Обновлено в 01:43
Политика
Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем
Соединенные Штаты намерены или заключить "настоящую сделку" с Китаем по торговле, или не заключать никакой, и в таком случае ввести новые масштабные импортные пошлины на китайские товары, однако в Вашингтоне все же рассчитывают на то, что добиться соглашения удастся.
Обновлено в 01:45
Политика
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 01:49
Политика
Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате.
Обновлено в 01:38
Политика
Опубликована первая страница устава «новой украинской церкви»
Агентство опубликовало одну страницу проекта устава церкви Украины, который был утвержден Синодом Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября.
Обновлено в 01:50
Политика
В ОБСЕ рассказали об уходе Грызлова с заседания контактной группы
Постпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание в Минске во время выступления представителя постпреда Украины Евгения Марчука.
Обновлено в 01:44
Политика
Климкин назвал лучшую санкцию против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей санкцией в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 01:44
Политика
В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира»
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:47
Политика
Спикер Рады в письме попросил США ввести санкции против России
Спикер Верховной рады Андрей Парубий написал письмо на имя вице-президента США Майка Пенса, в тексте которого призвал ввести против России новый пакет санкций после задержания моряков украинских ВМС в Азовском море, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:36
Политика
Евгений Попов объяснил, почему выгнал из студии украинского политолога
Журналист и телеведущий Евгений Попов объяснил, почему выгнал из студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» украинского политолога Максима Яли.
Обновлено в 01:30
Политика
Прямые переговоры между Кабулом и талибами могут начаться в 2018 году
Обновлено в 01:50