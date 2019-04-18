Экономика
Французская Total купит долю СПГ-терминала в МурманскеБи-порт 05:25
Компания Total войдет в доли проектов НОВАТЭКа по строительству терминалов для перевалки СПГ в Мурманске и на Камчатке.
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Суд начал восьмое заседание по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы начал восьмое заседание по рассмотрению по существу дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и нападении на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака, передаёт корреспондент RNS из зала суда.
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Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
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UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге
Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Политика
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Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
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На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
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Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
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Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
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Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
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Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:29
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Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
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Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Политика
Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить работу "интернет-дружинников" Северного Кавказа для воспитания у местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
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Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
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В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
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В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
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В Кремле прокомментировали доклад Мюллера
Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» не содержит никаких аргументированных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Политика
Лавров испугался за «Северный поток-2»
"Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Германии, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.
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