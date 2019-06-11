Футбол

Француз Мбаппе забил свой сотый гол в ворота сборной АндоррыВести.Ru 18:29

Андорра — Франция
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Национальный»
11′
Килиан Мбаппе
Жесус Рубио
12′
30′
Виссам Бен-Йеддер
45′+1′
Флориан Товен
Алешандре Мартинес
Хорди Рубио
58′
60′
Курт Зума
64′
Танги Ндомбеле
Мусса Сиссоко
73′
Виссам Бен-Йеддер
Оливье Жиру
77′
Курт Зума
81′
Поль Погба
Хоан Сервос
Виктор Родригес
81′
81′
Флориан Товен
Тома Лемар
Жорди Алаэс
Хули Санчес
85′
Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу в группе Н. Чемпион мира сборная Франции разгромила в гостях команду Андорры 4:0. В этой встрече 20-летний форвард французов Килиан Мбаппе забил сотый мяч в своей карьере.
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