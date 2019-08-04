Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»Коммерсантъ 02:49
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Помпео по Крыму
В конце июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.
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В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
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Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.
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В Петергофе простились с боксером Дадашевым
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Экономика
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Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
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Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
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Футбол
Мбаппе оттолкнул Неймара после победы «ПСЖ» в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 13:17
Политика
В партии Зеленского захотели сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Избранный депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Волгоградцам рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах
Рекомендовано действовать очень осторожно при установке приложений на ноутбуки, смартфоны и планшеты.
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ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
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Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
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Обновлено вчера в 23:36
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды
Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Главы торговых палат России и США оценили российский сыр
Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.
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Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Спорт
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Политика
В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами
Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Общество
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.
Обновлено в 03:56
Общество
Жители тысяч домов остались без электричества в Индонезии
Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен.
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Космос
Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки
Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.
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