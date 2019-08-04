Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»Коммерсантъ 02:49

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.
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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

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Успел! Француз опередил британца в перелете через Ла-Манш

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Француз пересек Ла-Манш на флайборде

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«Летающий француз» пересек Ла-Манш

Коммерсантъ04:12

Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске

ТАСС03:09
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