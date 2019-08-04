Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»Коммерсантъ 02:49
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.
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Здоровье
В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»
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Армия и оружие
В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса
В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.
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Происшествия
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Происшествия
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В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
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Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
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Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:51
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
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Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Рубин — ЦСКА 0:1 (Перерыв)
Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.
Обновлено вчера в 09:16
Единоборства
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Обновлено в 05:55
Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Смартфон Redmi K30 Pro получит процессор Snapdragon 855 Plus
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне Redmi линейки К. Об этом сообщает iXBT.Предположительно, устройство получит название Redmi K30 Pro.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80
Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Автоспорт
Хэмилтон: не был уверен, что отыграю 19 секунд отставания
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Германии.
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Политика
Пентагон поддержал планы разместить ракеты средней дальности в Азии
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Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.
Обновлено в 02:55
Футбол
Бартомеу: «Барселона» намерена выиграть все трофеи в новом сезоне
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу огласил цели команды в предстоящем сезоне.
Обновлено в 11:04
Общество
Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального
Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Шюррле высоко оценил поддержку на матче «Спартака»
Немецкий вингер дебютировал за "Спартак" в матче четвёртого тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
Обновлено в 11:14