Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.

Здоровье В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Происшествия В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Армия и оружие В Иране заявили о прекращении существования единства западного альянса В Иране отметили снижение градуса американской воинственной риторики в отношении Тегерана после того, как европейские союзники США – Германия и Франция – отказались поддержать военную операцию в Персидском заливе.

Происшествия В США третий раз за сутки произошла стрельба Стрельба в Чикаго произошла спустя несколько часов после того, как неизвестный расстрелял девять человек в американском городе Дейтон, штат Огайо.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Происшествия Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Армия и оружие Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт. Об этом 3 августа заявили в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.

Футбол Рубин — ЦСКА 0:1 (Перерыв) Футболисты и тренерский штаб московского ЦСКА отправились в Казань на матч четвертого тура чемпионата России против "Рубина", сообщается на официальном сайте армейцев.

Политика Захарова: новые санкции США доказывают сфабрикованность дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что решение Вашингтона о введении новых санкций в отношении Москвы доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Гаджеты Смартфон Redmi K30 Pro получит процессор Snapdragon 855 Plus Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне Redmi линейки К. Об этом сообщает iXBT.Предположительно, устройство получит название Redmi K30 Pro.

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80 Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).

Политика Пентагон поддержал планы разместить ракеты средней дальности в Азии Новый глава Пентагона Марк Эспер заявил, что поддерживает идею разместить ракеты наземного базирования средней дальности в Азии.

Происшествия Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Происшествия Подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД задержали в Курской области Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве инспектора ГИБДД около села Уланок в Курской области.

Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.