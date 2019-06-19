Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru вчера в 14:27
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Экономика
Путин признал, что россиянам стало жить тяжелее
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время прямой линии.
Обновлено в 05:28
Футбол
Дарио Срна вернулся в донецкий «Шахтер»
Обновлено в 05:23
Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Авто
В линейке УАЗ появится новая «семейная» модель
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Политика
Патрушев назвал нелепым расследование ССГ по MH17
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Обновлено в 05:02
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Происшествия
Часть семей цыган вернулась в Чемодановку
Несколько цыганских семей, которые выехали из пензенского села Чемодановка в Волгоградскую область к родственникам, вернулись обратно, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Общество
Косаток начали вывозить из «китовой тюрьмы»
Косаток из «китовой тюрьмы» бухте Средняя в Приморье начали перегружать из вольеров в автомобили для выпуска в естественную среду обитания.
Обновлено в 04:41
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Владимир Путин начал «Прямую линию»
Онлайн трансляцию ежегодной программы ведут центральные телеканалы: "Первый", "Россия 1", "Россия 24" и "ОТР" Для президента это вторая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на высшем государственном посту и 17-я — с 2001 года.
Обновлено в 05:09
Экономика
Путин рассказал о росте средней зарплаты в России до 45 тысяч рублей
Комментируя ситуацию с заработными платами в России, президент РФ отметил, что за последние два года в стране значительно увеличилась средняя номинальная зарплата.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Экономика
Пенсии россиянам решили выплачивать по-новому
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) смогут рассчитывать на пожизненную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Александр Буйнов показал редкое фото с женой-красавицей
Именинницу поздравили звездные друзья пары, в том числе семейство Аллы Пугачевой, Лолита Милявская, Олеся Судзиловская, Натали, а также множество почитателей таланта Александра Буйнова.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда, который до конца лета продлил арест гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.
Обновлено в 05:16