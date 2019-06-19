Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru вчера в 14:27

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

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Bloomberg: глава Louis Vuitton стал третьим в мире человеком с состоянием более $100 млрд

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В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал нелепым расследование Совместной следственной группы, в результате которого было заявлено о причастности российских граждан к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом.
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В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

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