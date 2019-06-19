Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru 14:27

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Политика Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.

Футбол «ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара "Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.

Музыка Дочь Алсу представила записанную совместно с Ержаном Максимом песню Свой выигрыш Абрамова отдала благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям c онкозаболеваниями из Татарстана.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Армия и оружие Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане Удерживающие власть на севере Йемена мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по электростанции в населенном пункте Шакик в приграничной провинции Саудовской Аравии Джизан, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя ракетных войск.

Армия и оружие Россия призывает США к полноценным переговорам по ДСНВ Россия призывает Америку «проявить максимум здравого смысла и прагматизма» для запуска полноценного переговорного процесса по запуску переговорного процесса по ДСНВ.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.

Технологии YouTube и Universal улучшили качество 100 культовых клипов В рамках проекта обновлены уже почти 100 клипов культовых исполнителей и групп.

Происшествия Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.

Политика Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.

Политика Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.

Экономика ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Здоровье Роскачество рассказало, как выбирать напитки в жару Роскачество на основе своих исследований по сравнению эффективности напитков в жаркое время года сообщает, что не только вода хорошо утоляет жажду в жару.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Общество Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.

Футбол В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022 По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.

Экономика В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.