Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru 14:27

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

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