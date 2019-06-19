Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru 14:27
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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