Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru 14:27

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число владельцев стомиллиардных состояний возросло до трёх

News.ru09:54

Bloomberg: глава Louis Vuitton стал третьим в мире человеком с состоянием более $100 млрд

ТАСС11:45

Bloomberg сообщил о появлении третьего «стомиллиардера» в мире

РИА Новости09:24

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Газета.Ru14:27

В мире появился третий ультрабогач

Lenta.ru08:08

В мире появился третий человек с состоянием $100 млрд

Rambler News Service06:28

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

РБК05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Наука

Физики из МФТИ создали дешевый и компактный датчик «раздевающих» лучей

Российские ученые выяснили, как можно использовать дешевые разновидности графена для создания датчиков терагерцового излучения, что позволит производить их в промышленных количествах и ускорит их проникновение в нашу жизнь.
Обновлено 17 июня в 09:12
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Собчак снова надела обручальное кольцо

Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Экономика

Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Кино

Данила Козловский рассказал, как под Курском снимают фильм о Чернобыле

Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".
Обновлено в 09:11
Музыка

YouTube обновил качество 100 культовых клипов

В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Космос

Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик

Обновлено в 01:38
Теннис

Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Здоровье

Британские ученые призвали избегать кесарева сечения

Британские ученые призвали женщин избегать кесарева сечения, после которого у новорожденных могут возникнуть ожирение, астма и другие проблемы со здоровьем.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Здоровье

В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору напитков в жару

«Роскачество» дало несколько советов о правильном выборе напитков в жару, сравнив их эффективность при утолении жажды.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Опубликован сравнительный рендер iPhone 2020 и iPhone XS

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин поделился сравнительным изображением, на котором показан самый больший iPhone 2020 года и самый маленький.
Обновлено в 14:56
Экономика

Эксперты отмечают рекордный рост мобильного интернета в России

Эксперты связывают рост объёма обмена данными с увеличением числа пользователей смартфонов, а также «утяжелением» мобильного трафика в связи с повышением качества видео, растущим интересом к играм, развитием облачных сервисов и интернета вещей.
Обновлено в 19:17
Космос

«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан

На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Интернет

Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника

Microsoft добавит в PowerPoint виртуального помощника, который поможет отрепетировать презентацию и даст подсказки, как именно лучше подать материал публике, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:43
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика

Правительство назвало ответственных за фиксацию ПДД

В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет ООО ГЛОНАСС БДД — дочерняя компания «Ростеха» и АО ГЛОНАСС (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 18:31
Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале

В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский предприниматель
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает пятую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное