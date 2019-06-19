Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ вчера в 15:11

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Политика Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Происшествия В Казахстане разбился самолёт Ан-2 В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.

Политика Бойко рассказал о цели визита в Россию Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

Происшествия В Хабаровском крае загорелось здание лесопилки Здание лесопилки загорелось на площади две тысячи квадратных метров в городе Вяземский Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

Политика Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Футбол Семак рассказал о будущем Анюкова в «Зените» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно будущего Александра Анюкова в команде.

Армия и оружие В Иране заявили о сбитом беспилотнике США Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.

Футбол Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Экономика Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.

Футбол ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона» Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.

Политика ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.

Экономика Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.