Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрдКоммерсантъ вчера в 15:11
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание
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В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.
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Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как сбросила вес
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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Хабаровском крае загорелось здание лесопилки
Здание лесопилки загорелось на площади две тысячи квадратных метров в городе Вяземский Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 01:16
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 00:23
Авто
Внедорожники за 900 тысяч: 4 достойных варианта
Обновлено вчера в 23:02
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Алибасов заявил, что лишает сына наследства
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Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
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Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
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Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Какие возможности предоставляет участие в ИПК В соответствии с документом, с которым ознакомился РБК, участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Футбол
Семак рассказал о будущем Анюкова в «Зените»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно будущего Александра Анюкова в команде.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено вчера в 11:42
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
Обновлено вчера в 16:06
Кино
Фильм о женской послевоенной доле: в России покажут «Дылду»
Обновлено в 02:14
Политика
ВЦИОМ оценил интерес россиян к прямой линии с Путиным
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Обновлено в 01:41
Авто
Сложил зеркала на трассе - много топлива сэкономлю?
Многие современные зеркала складываются так, что машина становится ненамного уже.
Обновлено в 01:00
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В ЛНР заявили о расстреле пьяным командиром ВСУ своих подчинённых
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.
Обновлено в 02:00
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Обновлено вчера в 15:53