Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрдГазета.Ru вчера в 14:27

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
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Число владельцев стомиллиардных состояний возросло до трёх

News.ruвчера в 09:54

Bloomberg: глава Louis Vuitton стал третьим в мире человеком с состоянием более $100 млрд

ТАССвчера в 11:45

Bloomberg сообщил о появлении третьего «стомиллиардера» в мире

РИА Новостивчера в 09:24

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Газета.Ruвчера в 14:27

В мире появился третий ультрабогач

Lenta.ruвчера в 08:08

В мире появился третий человек с состоянием $100 млрд

Rambler News Serviceвчера в 06:28

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

РБКвчера в 05:52
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ

Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 21:17
Транспорт

В России появится новый штраф для автомобилистов

Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено вчера в 02:41
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено вчера в 17:39
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400

Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку

В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в Россию

Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ.
Обновлено в 00:20
Общество

Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому

Обновлено вчера в 08:47
Хоккей

Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ

Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу

Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено вчера в 08:10
Авто

Российский авторынок в мае упал на 18%

По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Авто

Лизинг для физических лиц

Многие думают, что лизинг доступен исключительно юридическим лицам.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие

США отправят на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолёты-разведчики

Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес

Родители Началовой сделали заявление о возведении храма в ее честь

Стала известна реакция родителей Юлии Началовой на новость о возведении храма в честь Юлии Началовой.
Обновлено в 00:03
Хоккей

«Анахайм» выкупил контракт Перри

Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока. Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Суд в США огласил приговор россиянину Олегу Тищенко

Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году заключения, который уже истёк, его депортируют в Россию 19 июня.
Обновлено вчера в 12:40
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено вчера в 05:29
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено вчера в 12:56
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов связал отравление с нефтяной мафией

Все, что ты видишь, записано на Бари Алибасова.
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Бернар Арно
Французский предприниматель
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает пятую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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