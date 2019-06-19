Футбол
Франция вырвала победу в концовке матча с Англией на молодежном ЕвроГазета.Ru вчера в 18:36
Французы победили со счетом 2:1. На 54 минуте Филип Фоден вывел англичан вперед. Затем лишь на 89 минуте Нанитамо Иконе сравнял счет, а перед финальным свистком Аарон Ван-Биссака отметился автоголом и принес Франции победу в этом тяжелом матче.
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Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ
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