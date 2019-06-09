Франция впервые за 10 лет не ударила в створ воротСоветский спорт 17:53

Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.

Франция впервые за 10 лет не ударила в створ ворот

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