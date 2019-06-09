Футбол

Франция впервые за 10 лет не ударила в створ воротСоветский спорт 17:53

Турция — Франция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
30′
Махмут Текдемир
39′
Дженгиз Ундер
40′
45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
45′+2′
46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
46′
Люка Динь
Ферлан Менди
72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
85′
86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
90′
3 фото
Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.
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