Футбол

Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020Газета.Ru вчера в 17:16

Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт". Встреча проходила на стадионе "Конья Бююкшехир" в Конье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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Гризманн — о поражении в матче с Турцией: не понимаем, что произошло

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Франция впервые за 10 лет вообще не била в створ. Турция просто смяла команду Дешама

Sports.ruвчера в 19:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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Группу общественников из ЕС, впервые посетивших полуостров, поразили красота и величие Крымского моста.
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КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
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Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

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Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.
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Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
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Сын Сергея Лазарева Никита решил изучить коллекцию наград своего звездного отца.
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На Петербургском международном экономическом форуме введение общей валюты обсудили глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Джуканович: Сербская православная церковь препятствует европейским амбициям Черногории

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ), прихожанами которой является подавляющее большинство христиан Черногории, в препятствовании европейским амбициям общества и попытке сохранить религиозную монополию в стране.
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