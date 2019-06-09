Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020Газета.Ru вчера в 17:16
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт". Встреча проходила на стадионе "Конья Бююкшехир" в Конье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
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Франция впервые за 10 лет вообще не била в створ. Турция просто смяла команду Дешама
Sports.ruвчера в 19:42
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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