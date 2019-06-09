Футбол
Франция впервые за 10 лет не ударила в створ воротСоветский спорт вчера в 17:53
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Конья Бююкшехир Стады»
Каан Айхан
|30′
Махмут Текдемир
|39′
Дженгиз Ундер
|40′
|45′+2′
Самюэль Умтити
Мерих Демирал
|45′+2′
|46′
Блез Матюиди
Кингсли Коман
|46′
Люка Динь
Ферлан Менди
|72′
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
Ирфан Кахведжи
Озан Туфан
|80′
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
|85′
|86′
Кингсли Коман
Дорукхан Токоз
Абдулкадир Омюр
|90′
Турция
Расстановка 4‑5‑1
12
Гюнок
2
Челик
22
Айхан
16
Демирал
3
Калдырым
11
Языджи
14
Текдемир
6
Туфан
19
Омюр
9
Караман
17
Йылмаз
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
5
Умтити
3
Менди
17
Сиссоко
11
Коман
6
Погба
10
Мбаппе
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
Франция
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Франции в матче отборочного турнира к Евро-2020 против Турции (0:2) не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, утверждает Opta.
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Франция впервые за 10 лет вообще не била в створ. Турция просто смяла команду Дешама
Sports.ruвчера в 19:42
Сборная Франции впервые за десять лет ни разу не пробила в створ ворот в матче
Бомбардир.рувчера в 17:15
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
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