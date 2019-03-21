Футбол
Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла АлбаниюСпорт-Экспресс вчера в 17:39
Сборная Франции одержала победу над Молдавией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). Голами у французов отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Кильян Мбаппе. У соперников единственный мяч на счету Владимира Амброса.
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Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020
Советский спортвчера в 17:35
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Футбол
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Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
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Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
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Армия и оружие
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«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Происшествия
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Вследствие проведенной операции в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц удалось задержать 11 человек.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:36
Политика
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Футбол
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Обновлено вчера в 18:14
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
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Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
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Обновлено в 03:02
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СМИ сообщили о взрыве в столице Сомали
Обновлено в 04:56
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Лавров: позиция Сан-Марино по международным вопросам вызывает уважение
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Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
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О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы
В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
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Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50