Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла АлбаниюСпорт-Экспресс вчера в 17:39

Сборная Франции одержала победу над Молдавией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). Голами у французов отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Кильян Мбаппе. У соперников единственный мяч на счету Владимира Амброса.

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Футбол Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании Федерация футбола Албании сообщает, что главный тренер команды Кристиан Пануччи уволен со своего поста.

Политика Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 8 апреля.

Происшествия Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Культура Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в США Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта.

Политика Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.

Спорт Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ Российский фигурист Михаил Коляда открывал выступления третьей разминки: спортсмен не попал в сильнейшую группу участников, так как по итогам короткой программы занимал десятое место.

Культура Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.

Шоу-бизнес Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз» Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.

Происшествия Более 30 человек пострадали при взрывах на стадионе в Афганистане По меньшей мере три человека погибли, более 30 пострадали в результате серии взрывов на стадионе в городе Лашкаргах на юге Афганистана в субботу, 23 марта.

Наука Сиденье унитаза поможет обнаружить застойную сердечную недостаточность Система мониторинга сердечно-сосудистой системы на основе унитаза, созданная командой исследователей Рочестерского технологического института, направлена на снижение частоты госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью.

Политика Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».

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Здоровье О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.