Футбол

Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла АлбаниюСпорт-Экспресс вчера в 17:39

Сборная Франции одержала победу над Молдавией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:1). Голами у французов отметились Антуан Гризманн, Рафаэль Варан, Оливье Жиру и Кильян Мбаппе. У соперников единственный мяч на счету Владимира Амброса.
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Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:26

Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:35

Сборная Франции разгромила Молдавию в дебютном матче отборочного турнира Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:39

Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла Албанию

Спорт-Экспрессвчера в 17:39

Франция разгромила Молдову в отборочном матче Евро-2020

Sport24.ruвчера в 17:41

Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:36

Молдова – Франция: будет ли разгром?

Все про Спорт ру21 марта в 11:06

Молдова - Франция. 22 марта 2019: Матч закончился со счетом 1:4

КП - Молдовавчера в 17:34
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Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Федерация футбола Албании сообщает, что главный тренер команды Кристиан Пануччи уволен со своего поста.
Обновлено в 05:21
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 8 апреля.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Белгородский полицейский застрелил ранившего его подозреваемого

УМВД России по Белгородской области проводит служебную проверку по факту применения при задержании полицейским табельного оружия, что привело к гибели подозреваемого, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Обновлено в 07:05
Культура

Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в США

Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты частью Израиля

США давно пора признать, что Голанские высоты принадлежат Израилю, сообщил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 21 марта в 23:59
Спорт

Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда открывал выступления третьей разминки: спортсмен не попал в сильнейшую группу участников, так как по итогам короткой программы занимал десятое место.
Обновлено в 06:48
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»

Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Более 30 человек пострадали при взрывах на стадионе в Афганистане

По меньшей мере три человека погибли, более 30 пострадали в результате серии взрывов на стадионе в городе Лашкаргах на юге Афганистана в субботу, 23 марта.
Обновлено в 04:41
Наука

Сиденье унитаза поможет обнаружить застойную сердечную недостаточность

Система мониторинга сердечно-сосудистой системы на основе унитаза, созданная командой исследователей Рочестерского технологического института, направлена на снижение частоты госпитализации пациентов с застойной сердечной недостаточностью.
Обновлено 21 марта в 04:44
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время четвертьфинала спринта на Кубке мира в Квебеке, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:54
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие

Российские Су-27 сопроводили бомбардировщики США над Балтийским морем

«Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне дважды за сутки осуществляли сопровождение бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России, поступившем в распоряжение RT.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Германии задержали 11 подозреваемых в подготовке теракта

Вследствие проведенной операции в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц удалось задержать 11 человек.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:36
Политика

Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.
Обновлено в 03:23
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве в столице Сомали

Обновлено в 04:56
Политика

Лавров: позиция Сан-Марино по международным вопросам вызывает уважение

Самостоятельность Сан-Марино в отношении международных вопросов вызывает уважение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Здоровье

О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы

В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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