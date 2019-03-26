Футбол

Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020REGNUM 02:03

Франция — Исландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Самюэль Умтити
12′
51′
Биркир Бьярнасон
57′
Рунар Мар Сигурйонссон
Арноур Ингви Траустасон
62′
Альберт Гудмундссон
Альфред Финнбогасон
Оливье Жиру
68′
Килиан Мбаппе
78′
Н'Голо Канте
Тома Лемар
80′
Антуан Гризманн
84′
84′
Биркир Саеварссон
Ари Скуласон
Левен Курзава
Преснел Кимпембе
85′
Оливье Жиру
Мусса Сиссоко
90′
Антуан Гризманн
90′+1′
Сборная Франции одержала победу над командой Исландии в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 4:0.
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