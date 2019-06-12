Футбол
Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла ТурциюLiveSport.ru вчера в 17:19
Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
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Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию благодаря дублю Сигурдссона
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