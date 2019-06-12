Футбол

Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла ТурциюLiveSport.ru вчера в 17:19

Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
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Исландия благодаря дублю Сигурдссона выиграла у Турции, Франция победила Андорру и возглавила группу

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Сборная Франции уверенно обыграла команду Андорры в матче отбора ЧЕ-2020

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Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла Турцию благодаря дублю Сигурдссона

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Сборная Франции разгромила Андорру в матче отборочного турнира Евро-2020

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Французы оторвались на Андорре за провал в Турции

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Дубль Р.Сигурдссона принес победу сборной Исландии над Турцией, Франция разгромила Андорру

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В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
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В центре Москвы началась не согласованная с мэрией акция

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Первые паспорта вручили школьникам Ставрополя в канун Дня России

На церемонии присутствовали также мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, начальник Управления по вопросам миграции краевого ГУ МВД России Владимир Кириченко.
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Учёные выяснили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Группа ученых из университета Колорадо в Боулдере (США) доказала возможность появления солнечных вспышек, способных уничтожить жизнь на Земле.
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Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
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Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

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Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
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Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором

Обновлено в 03:56
Политика

В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду

От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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Футбол

«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо

В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
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Авто

В России стартовали продажи Lada Granta Cross

Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
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Футбол

Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
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Футбол

Сборная Украины U20 вышла в финал чемпионата мира

В финале команда Украины сыграет с победителем второй полуфинальной пары между сборными Эквадора и Южной Кореи.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
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Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

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Обновлено вчера в 11:54
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Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

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Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
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В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей

В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
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Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

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L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
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