Франция разгромила Андорру, Исландия обыграла ТурциюLiveSport.ru вчера в 17:19

Еще в одном матче группы сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 2:0. Голы забили Сокол Чикалеши (60) и Юльбер Рамадани (90+2) Таким образом, сборная Франции возглавила группу H с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.

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Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Спорт Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Футбол Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных» Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.

Гаджеты Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС Китайская компания Huawei выпустила на рынок первую партию смартфонов под управлением операционной системы собственного производства HongMeng.

Политика Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Общество Прогноз на 12 июня: день змеиных свадеб Собираясь на свадьбы, змеи «идут поездом» или «ходят по лесу станцией», т.е. сцепившись хвостами. Правит змеиной свадьбой семиглавый змей.

Хоккей Среди «акул» и «медведей»: «Сент-Луису» предстоит решающий матч в НХЛ Изначально казалось, что у подопечных Крейга Беруби нет шансов против «Бостона» — «медведи» уверенно выступали в регулярном чемпионате (второе место в Восточной конференции) и плей-офф, их команда обладает одним из сильнейших составов, многие игроки остались еще со времен победного Кубка Стэнли восьмилетней давности.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Гаджеты Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40 Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Политика Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.

Происшествия Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Происшествия Мать Голунова отреагировала на его освобождение Мать журналиста "Медузы" Ивана Голунова прокомментировала его освобождение.

Общество Николай Дроздов покинул программу «В мире животных» Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.

Шоу-бизнес Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.

Здоровье Вирус Эбола вышел за пределы Конго В Уганде подтвердили случай заболевания вирусом Эбола, занесенным с территории Демократической Республики Конго, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня на официальном сайте.

Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.