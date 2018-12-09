Политика
Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Франция расследует «причастность России» к протестам в странеRT на русском12:44
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что во Франции ведётся расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране.
RT на русском12:44
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране.РИА Новости10:35
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