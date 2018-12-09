Политика

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
РИА Новости
16:42

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране. "Я слышал эти слухи", — прокомментировал министр эту новость.
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Жан-Ив Ле Дриан
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Министр обороны Франции в кабинетах Жана-Марка Эро, Мануэля Вальса, Бернара Казнёва с 16 мая 2012 года по 17 мая 2017 года. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции с 17 мая 2017 года в кабинете Эдуара Филиппа.
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