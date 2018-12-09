Политика

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Газета.Ru
02:26

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не будет выносить суждений, пока не будут установлены факты. Французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты.
Газета.Ru02:26

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Франция расследует «причастность России» к протестам в стране

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