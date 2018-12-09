Политика

Франция расследует «причастность России» к протестам в стране
Газета.Ru
02:26

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не будет выносить суждений, пока не будут установлены факты. Французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты.
Газета.Ru02:26
с чего всё началось
Русский бунт теперь во Франции — именно так описывают французские протесты сразу два международных издания — Bloomberg
 и The Times, причем оба ссылаются на исследования.
BFM.ru04:39

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Франция будет расследовать «причастность» России к протестам в стране

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Жан-Ив Ле Дриан
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Министр обороны Франции в кабинетах Жана-Марка Эро, Мануэля Вальса, Бернара Казнёва с 16 мая 2012 года по 17 мая 2017 года. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции с 17 мая 2017 года в кабинете Эдуара Филиппа.
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