Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране. "Я слышал эти слухи", — прокомментировал министр эту новость.

Политика Политика Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье 9 декабря.

Политика Политика Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.

Армия и оружие Армия и оружие Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска

Политика Политика В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.

Политика Политика Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.

Политика Политика Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Политика Политика Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.

Политика Политика Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.

Политика Политика Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Политика Политика На дружелюбный жест КНР США ответили арестом Мэн Ваньчжоу В МИД потребовали немедленно освободить гражданку Китая, задержанную прямо в аэропорту на пересадке между рейсами из Гонконга в Мексику по странному совпадению 1 декабря, в тот самый день, когда договоренности Си Цзиньпина и Трампа о приостановке торговой войны были встречены овацией в Аргентине.

Политика Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.

Политика Политика Правительство Бельгии покинул ряд министров из-за Пакта о миграции Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял отставку нескольких фламандских министров-националистов, покинувших коалиционное правительство из-за глубокого разногласия по тексту миграционного пакта ООН.

Политика Политика Лавров рассказал, чем ЕАЭС, ОДКБ и СНГ отличается от НАТО В Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отсутствует какой-либо диктат, поэтому в этих союзах никто никому ничего не навязывает.