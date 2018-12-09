Политика
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) ведет расследование о якобы причастности России к организации акций протестов в стране. "Я слышал эти слухи", — прокомментировал министр эту новость.
РИА Новости16:42
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Политика
Блок Пашиняна выигрывает парламентские выборы в Армении
Блок врио премьера Армении, лидера оппозиции Никола Пашиняна «Мой шаг» уверенно выигрывает внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся в стране в воскресенье 9 декабря.
Обновлено в 21:03
Политика
Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье заявил, что власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Вертолеты-амфибии для ВМФ создадут после 2031 года
Поисково-спасательные вертолеты-амфибии будут созданы для ВМФ России в 2031-2050 годах, сообщил в понедельник в интервью газете Вооруженных сил России "Красная Звезда" начальник морской авиации ВМФ Герой России генерал-майор Игорь Кожин.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска
Обновлено в 20:09
Политика
В раде заявили об угрозе экономике Украины из-за военного положения
Военное положение может обернуться многомиллиардным ущербом для экономики Украины.
Обновлено в 20:28
Политика
Нарышкин рассказал о взаимодействии СВР и ГРУ
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин напомнил, что полномочия СВР, ГРУ, а также ФСБ в части разведдеятельности разделены.
Обновлено в 19:02
Политика
Новая глава ХДС планирует пересмотреть миграционную политику Меркель
Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Обновлено в 21:16
Политика
Двое мужчин прошли с флагами России и Украины по центру Киева
В воскресенье двое мужчин, завернутых в национальные флаги России и Украины, прошли по главной улице украинской столицы — Крещатику, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя видео их акции.
Обновлено в 20:26
Политика
Саудовская Аравия отказалась выдать убийц Хашкуджи
Власти Саудовской Аравии отказались выдать Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи.
Обновлено в 20:31
Политика
Washington Post назвала российские контакты кампании Дональда Трампа
По меньшей мере 14 членов семьи, бизнес-партнеров и участников президентской кампании президента США Дональда Трампа имели контакты с минимум 17 россиянами почти с самого начала кампании в 2015 году и до инаугурации Трампа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на новые промежуточные результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 21:02
Политика
На дружелюбный жест КНР США ответили арестом Мэн Ваньчжоу
В МИД потребовали немедленно освободить гражданку Китая, задержанную прямо в аэропорту на пересадке между рейсами из Гонконга в Мексику по странному совпадению 1 декабря, в тот самый день, когда договоренности Си Цзиньпина и Трампа о приостановке торговой войны были встречены овацией в Аргентине.
Обновлено в 14:02
Политика
Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России
Публикация The Sunday Times о том, что расследующие отравление Скрипалей британские детективы заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Соединенного Королевства являются частью политической игры.
Обновлено в 18:39
Политика
Правительство Бельгии покинул ряд министров из-за Пакта о миграции
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял отставку нескольких фламандских министров-националистов, покинувших коалиционное правительство из-за глубокого разногласия по тексту миграционного пакта ООН.
Обновлено в 20:30
Политика
Лавров рассказал, чем ЕАЭС, ОДКБ и СНГ отличается от НАТО
В Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отсутствует какой-либо диктат, поэтому в этих союзах никто никому ничего не навязывает.
Обновлено в 19:01
Политика
Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении Хиллари Клинтон
Коми уточнил, что в отношении неназванных им лиц были начаты расследования для выяснения, могла ли быть связь между ними и российской стороной в ходе редвыборной кампании 2016 года.
Обновлено в 16:50