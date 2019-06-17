Франция против выхода России из Совета Европы, заявил МакронРИА Новости 12:42

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

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Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия Директора Фонда кино избили в Москве Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Политика Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.

Космос Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.

Происшествия В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.

Происшествия В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».

Здоровье Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.

Происшествия В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Спорт Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".

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Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Общество Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.