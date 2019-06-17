Политика

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил МакронРИА Новости 12:42

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
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Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

РБК14:55

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

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Макрон высказался о возможности полного выхода России из Совета Европы

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Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

РИА Новости12:42

Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы

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В Госдуме оценили призыв Макрона не допустить выхода России из СЕ

RT на русском13:55

Макрон: Франция считает необходимым не допустить полного выхода РФ из Совета Европы

РЕН ТВ11:50
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

Обновлено в 00:42
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Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Экономика

Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика

Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Космос

Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске

На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Здоровье

Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа

Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)

Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Экономика

На строительство моста на Сахалин потребуется 433 миллиарда рублей

Мост соединит материк и Сахалин, а также японский остров Хоккайдо, что позволит включить японские порты в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Десять человек пострадали от турбулентности при перелете в Швейцарию

Обновлено в 17:59
Культура

У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм

Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Общество

Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Музыка

У вокалиста группы Megadeth диагностировали рак горла

Обновлено в 19:46
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости

Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе

Обновлено в 13:40
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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