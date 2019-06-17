Политика
Франция против выхода России из Совета Европы, заявил МакронРИА Новости 12:42
Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика
Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму
На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника
В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Здоровье
Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа
Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Не боится показать свою хватку: израильские послания для России накануне встречи по безопасности (Al-Akhbar, Ливан) (Al-Akhbar)
Тель-Авив возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу, которая состоится в конце этого месяца при участии высокопоставленных чиновников, отвечающих за национальную безопасность Израиля, России и Соединенных Штатов.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Экономика
На строительство моста на Сахалин потребуется 433 миллиарда рублей
Мост соединит материк и Сахалин, а также японский остров Хоккайдо, что позволит включить японские порты в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Обновлено в 17:08
Культура
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено в 19:45
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Общество
Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья
Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Музыка
У вокалиста группы Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 19:46
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Юлия Чичерина сменила прическу и изменилась до неузнаваемости
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено в 13:40