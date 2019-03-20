Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвиненияREGNUM 04:55

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin. По данным издания, новые обвинения связаны с возможным соучастием в уходе от налогов.
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с чего всё началось
По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin
, обвинение связано с приобретением Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier.
BFM.ru09:41

Подробнее о событии

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

РИА Новости04:53

Защита Керимова подала апелляцию в связи с новым расследованием в Ницце

ТАСС10:10

Обвинения новые, вилла старая. Чем грозит Керимову дело во Франции?

BFM.ru09:41

Сулейману Керимову нашли новое дело на старой вилле

Коммерсантъ05:25

Раскрыты подробности дела против Керимова во Франции

Lenta.ru05:10

Защита Керимова обжалует предъявленное во Франции обвинение

RT на русском07:02

СМИ узнали о предъявлении Керимову новых обвинений во Франции

РБК04:33
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Экономика

Росстат причешет падающие доходы населения

Заметим, что Росстат пытается снизить произвол в оценке теневых доходов населения именно в то время, когда численность занятых в теневом секторе стремительно увеличивается.
Обновлено в 13:14
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Футбол

Черчесов: есть идеи, которые мы хотим воплотить в матче с бельгийцами

Тренерский штаб сборной России понимает в какой футбол должна сыграть команда против команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.
Обновлено в 09:17
Политика

МИД: Россия ответит на санкции Австралии

В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что последний оплот боевиков террористической группировки "Исламское государство" не станет "к вечеру", передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы

Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Политика

Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Происшествия

В мусорном баке в Невском районе обнаружили разлитую ртуть

Обновлено в 12:29
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Общество

Казахстанцы выступили против переименования Астаны

Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно отказался от титула

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов впервые вышли в свет

Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Транспорт

Медведев поддержал введение скидки РЖД на билеты для детей летом

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — приводит RT слова Белозерова.
Обновлено в 12:30
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Сулейман Абусаидович Керимов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва».
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