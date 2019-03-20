Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвиненияREGNUM 04:55
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin. По данным издания, новые обвинения связаны с возможным соучастием в уходе от налогов.
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с чего всё началось
По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin, обвинение связано с приобретением Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier.BFM.ru09:41
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Политика
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Обновлено вчера в 23:11
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Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
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Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
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Обновлено в 13:28
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Общество
Казахстанцы выступили против переименования Астаны
Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
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Происшествия
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Обновлено в 13:11
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Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
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Обновлено вчера в 07:57
Политика
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"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
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Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
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Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
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