Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвиненияREGNUM 04:55
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin. По данным издания, новые обвинения связаны с возможным соучастии в уходе от налогов.
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Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Политика
Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион
В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Политика
Глава Алтая Бердников подал в отставку
Глава республики Алтай Александр Бердников написал заявление об уходе отставке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:13
Политика
Ляшко сорвал заседание кабинета министров Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко с членами парламентской фракции прибыли на заседание кабинета министров Украины и потребовали не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
В Сети отреагировали на сбор денег Басковым для семьи Началовой
Обновлено вчера в 18:03
Культура
В России показали фильм о суровой женской мести
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Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
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Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Токаев вступает в должность президента Казахстана
В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.
Обновлено в 00:58
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
Обновлено в 03:31
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Винисиус: «Выбрал лучший проект, а не деньги „Барселоны“»
Обновлено в 02:30
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон посещал психотерапевта
Звезда нашумевшего сериала «Игра престолов» Кит Харингтон был вынужден обратиться за помощью к квалифицированному психотерапевту, поскольку не мог справиться с бременем славы самостоятельно.
Обновлено в 05:42
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Участники «Тур де Франс» могут быть вовлечены в дело о допинге
Велогонщики команд, принимающих участие в гранд-туре «Тур де Франс», могут быть замешаны в деле о допинге в Австрии и Германии Об этом сообщает скандально известный в России журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Обновлено в 05:46
Финансы
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%
Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Музыка
Шнуров объявил о последнем туре группировки «Ленинград»
Обновлено в 06:16
Происшествия
Жительницу Африки задержали за сутенёрство в Москве
В Москве задержана гражданка одной из стран Африки за преступление в сфере интим-услуг, сообщили журналистам 20 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Обновлено в 05:01
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Сотрудница Воронежской таможни победила в конкурсе красоты
Победительницей конкурса «Леди в погонах 2019» стала сотрудница таможни из Воронежа Анастасия Фошина.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
ВВС США ищут подрядчиков для создания целей, имитирующих Су-57
ВВС США ищут потенциальных подрядчиков для создания воздушных целей, имитирующих "самолеты противника", сообщил RT со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 02:38