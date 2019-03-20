Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвиненияГазета.Ru 09:06
Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр уточнил, что в отношении россиянина начато новое расследование.
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с чего всё началось
По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin, обвинение связано с приобретением Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier.BFM.ru09:41
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