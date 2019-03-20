Франция предъявила Керимову новые обвиненияГазета.Ru 09:06

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр уточнил, что в отношении россиянина начато новое расследование.

Наука Искусственный интеллект построит карту химического пространства Искусственный интеллект позволяет в значительной степени упростить работу химиков, которые занимаются анализом баз данных с химическими структурами.

Армия и оружие Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.

Шоу-бизнес Тимати и Шишкова отпраздновали первый юбилей дочери Счастливая мама поделилась кадрами с торжества 19 марта наследница основателя лейбла Black Star Тимати и модели Алены Шишковой по имени Алиса отмечает свой первый юбилей — 5 лет.

Происшествия Полиция застрелила двух россиян на Бали Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Общество Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Происшествия Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Назарбаев перед отставкой позвонил Путину Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Политика МИД России сделал представление послу Чехии Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.

Происшествия Полиция сняла с рейса Сочи–Москва двух дебоширов Сотрудники правоохранительных органов сняли с авиарейса Сочи–Москва двух пассажиров, которые во время посадки на борт самолета оскорбляли с использованием нецензурной лексики других граждан и экипаж, сообщает 20 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Спорт Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.

Энергетика Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.

Хоккей Никита Кучеров занял четвертое место в рейтинге Ассоциации игроков НХЛ Лучший бомбардир текущей регулярки НХЛ Никита Кучеров занял четвертое место — 3,7% голосов.

Политика Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Футбол Каррера провёл переговоры с «Зенитом» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».

Происшествия Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек "В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Культура Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.