В понедельник, 10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.

Энергетика Энергетика Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.

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Экономика Экономика Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000% Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.

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Энергетика Энергетика Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной» По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».

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