Экономика
Франция подсчитала стоимость чрезвычайного положения Макрона
Франция подсчитала стоимость чрезвычайного положения МакронаLenta.ru19:02
В понедельник, 10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране.
Lenta.ru19:02
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Энергетика
Подписано постановление о либерализации цен на СПГ в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября подписал постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщает сайт кабинета министров.
Обновлено в 19:53
Экономика
Медведев запретил продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 10 декабря, подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.
Обновлено в 20:39
Экономика
Парламент Венесуэлы заявил о росте инфляции до 1 300 000%
Инфляция в Венесуэле к концу ноября достигла 1 300 000% в годовом исчислении, передает Reuters со ссылкой на заявление парламента страны.
Обновлено в 18:03
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 6,5%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2018 года снизился на 6,5%, в ноябре - на 0,1%, свидетельствуют данные ЦБ РФ.
Обновлено в 10:09
Экономика
Минпромторг и группа «ГАЗ» заключили СПИК по производству автомобилей
Группа "ГАЗ", Минпромторг РФ и правительство Нижегородской области в понедельник заключили специнвестконтракт (СПИК) о создании нового и модернизации действующего производства автомобилей.
Обновлено в 15:11
Экономика
Гранты за высокие темпы роста экономики получат 40 регионов России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении 40 регионов за высокие темпы роста экономики на общую сумму 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 17:06
Энергетика
Эксперты: Сделка ОПЕК+ была «хорошей», но «недостаточной»
По мнению аналитиков нефтяного рынка, соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи сыграло позитивную роль, но оказалось «недостаточным».
Обновлено в 15:04
Экономика
Россияне увлеклись кредитами на «черный день»
Россияне предпочитают оформлять кредитные карты на «черный день» и не пользуются ими.
Обновлено в 20:43
Экономика
Санацию НПФ запустят в следующем году
НПФ оздоровят, как банки Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году.
Обновлено в 17:11
Энергетика
Reuters сообщило об остановке работы Антипинского НПЗ с 5 декабря
Антипинский НПЗ (принадлежит New Stream) с 5 декабря полностью остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:00
Экономика
От автопрома требуют расписаться за субсидии
Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.
Обновлено в 15:27
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 15:19
Энергетика
«Газпром нефть» углубляется в Арктику
«Газпром нефть» получила лицензию на разведку и добычу на Лескинском участке на Гыдане, заплатив по итогам аукциона 500 млн руб.
Обновлено в 17:11
Экономика
Сбербанк назначил исполнительного вице-президента по технологиям
Рафаловский работает в Сбербанке с декабря 2017 г. В августе 2018 г. он был назначен на должность руководителя блока «Технологии» банка.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 17:26