Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеровРИА Новости 16:35
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook. Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.
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Баскетбол
Миротич подпишет контракт с «Барселоной»
Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне начал снижаться
В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, уровень воды снизился на 10 сантиметров до 13,38 метров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май
Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Энергетика
Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт
Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств
Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 16:40
Транспорт
В Москве в ночь на 30 июня перекроют центральные улицы
Обновлено в 11:19
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Общество
Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Общество
Тауэрский мост отмечает 125-летие
Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Музыка
Вышла новая песня Уитни Хьюстон
Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло отказ от тушенки
"Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал", — подчеркнул Булгаков в интервью "Звезде".
Обновлено в 18:31
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Космос
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка
Мариинский театр выступит в Баден-Бадене
С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Театры
Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 23:23