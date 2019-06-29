Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеровРИА Новости 16:35

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook. Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.
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Франция отдаст Украине 20 списанных патрульных катеров

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Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров

RT на русском17:46

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

News.ru19:25

Украине отдадут патрульные катера

Газета.Ru17:52

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

РИА Новости16:35

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Росбалт10:10
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