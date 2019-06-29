Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеровРИА Новости вчера в 16:35
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook. Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.
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Происшествия
В Казахстане избили иностранцев из-за фотографии
Обновлено вчера в 15:42
Музыка
День молодежи с размахом прошел в Волгограде
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Чалов: у ЦСКА со «Спартаком» не может быть товарищеской игры
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от 2-го тура Кубка Париматч Премьер с московским «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
К строительству завода в Волгограде подключился крупный инвестфонд
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
Минобороны получит на вооружение новейший миномёт «Дрок»
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь
Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Политика
Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском
В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 16:46
Здоровье
В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин
По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.
Обновлено вчера в 03:27
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Транспорт
Едем со скидкой: где в Красноярске купить транспортную карту или восстановить, если потеряли
Сегодня NGS24.RU разбирался, где купить транспортную карту, сколько стоит одна поездка по ней и что делать, если вы её потеряли.
Обновлено вчера в 21:14
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
Происшествия
В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре
По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Общество
Павел Глоба назвал знаки зодиака, ставящие любовь на первое место
Астролог Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, которые в различных жизненных ситуациях на первое место ставят любовь.
Обновлено 28 июня в 20:50
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49