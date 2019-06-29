Политика

Франция передаст Украине 20 патрульных катеровИзвестия вчера в 17:35

Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook. В сообщении отмечается, что стороны обсуждают налаживание совместного производства этой техники.
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Франция передаст украинским пограничникам 20 патрульных катеров

ТАСС04:21

В Госдуме прокомментировали намерение Франции передать Украине 20 катеров

RT на русском05:35

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Росбалтвчера в 10:10

В Киеве сообщили о получении от Франции 20 патрульных катеров

РБКвчера в 18:12

Франция отдаст Украине 20 списанных патрульных катеров

РЕН ТВвчера в 17:43

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

РИА Новостивчера в 16:35

В Госдуме оценили желания Франции отдать 20 патрульных катеров Украине

Газета.Ru04:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в стычке с северокорейскими журналистами.
Обновлено в 05:04
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Футбол

Акции «Манчестер Юнайтед» подешевели на 1,2 миллиарда

Стоимость «Манчестер Юнайтед» как акционерного общества упала на 1,2 миллиарда евро.
Обновлено в 04:50
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Авто

Названа пятерка лучших автомобилей для тюнинга

Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Происшествия

В США расстреляли рэпера Slim 400

В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:17
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Общество

Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие

Президент АСВГОЗ рассказал о транспортировке дорогостоящей военной техники

На форуме «Армия-2019» представлена самая разная техника.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Спорт

Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций

В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
Обновлено в 00:45
Политика

Названо условие выплаты взносов России в ПАСЕ

Требование уплаты взносов России в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступит в силу только после того, как делегацию документально восстановят в правах.
Обновлено вчера в 10:57
Космос

SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink

Обновлено в 04:45
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Зимой Евгений Савин может перейти в «Шеффилд»

Президент "Шеффилда": "Зимой хотим подписать с Савиным полноценный контракт"
Обновлено в 04:13
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

Обновлено в 04:34
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Игры

Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3

Выступление Гейба проходило на официальном мероприятии компании, которые было посвящено старту продаж нового продукта Valve.
Обновлено в 01:50
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