Политика
Франция отзывает своего посла из ИталииРоссийская газета 08:12
Франция отзывает своего посла из Италии для консультаций. По некоторым данным, предпринятые Парижем шаги связаны с появившейся накануне напряженностью в отношениях с Римом.
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Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено в 15:42
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:45
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено в 12:50
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Политика
Посольства Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке
Официальные сайты посольств Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено в 11:59
Авто
«УАЗ Пикап» получил несколько новых опций
Обновлено в 05:17
Интернет
Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных
Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Актер Панин намекнул на эмиграцию в США
Обновлено в 01:34
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Финляндию в матче Евротура
9 февраля россияне сыграют со шведами в Стокгольме. Капитаном сборной РФ на шведский этап был назначен нападающий Вадим Шипачев.
Обновлено в 15:14
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Приложение для видеозвонков Skype теперь поддерживает функцию фонового размытия.
Обновлено в 06:11
Происшествия
У псковского журналиста Светланы Прокопьевой проходит обыск
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
На гендиректора «Агрохолдинга Истра» напал мужчина с ножом
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Козлова напал акционер агрохолдинга.
Обновлено в 11:21
Авто
В России появится дизельный Audi Q8
Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Наука
Пчел научили складывать и вычитать
До сих пор арифметические способности пчел ограничивались числами от 1 до 5. Но было бы интересно проверить, смогут они точно оперировать большими числами или будут считать приблизительно, как это делают, например, члены племени мундуруку из Бразилии, в языке которых нет обозначений для больших чисел.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество
Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров
Томатный сок и блюда из курицы лидируют в списке предпочтений авиапассажиров во время приема пищи в полете, сообщает Ozon.travel.
Обновлено в 13:22
Авто
Bentley отзывает в России более 200 автомобилей
Обновлено в 09:31
Кино
На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин
В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Авто
Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию
Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Отпущенный ранее аспирант МГУ Азат Мифтахов снова задержан
Полиция снова задержала аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по делу об изготовлении взрывчатки и освобожденного в четверг, заявила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 07:44
Общество
Скончалась известная шотландская писательница
Английская писательница Розамунда Пилчер умерла в больнице города Данди в Шотландии на 95-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:19
Транспорт
В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.
Обновлено в 13:34
Авто
LADA Vesta Sport начала поступать в полицейские участки
«АвтоВАЗ» готовится к поставкам новых «заряженных» седанов LADA Vesta Sport в полицейские участки.
Обновлено в 03:17