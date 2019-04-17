Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военныхRT на русском 02:33

23 апреля в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции. Около 300 человек личного состава, а также пять танков и 13 боевых машин пехоты будут размещены примерно в 140 км от российской границы.

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

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