Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военныхRT на русском 02:33

23 апреля в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции. Около 300 человек личного состава, а также пять танков и 13 боевых машин пехоты будут размещены примерно в 140 км от российской границы.
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Франция развернет Иностранный легион и танки у границы России

Газета.Ru02:38

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

RT на русском02:33

Франция послала к границе России сотни военных и танки

Sputnik Эстония16 апреля в 11:00

Франция направит в Эстонию 300 военных и боевую технику

Российская газета00:04

Франция отправит танки к российским границам

Московский Комсомолецвчера в 19:39

Франция послала в Эстонию военную технику, а Англия — спецназ

Евразия Daily17 апреля в 02:54

Франция отправит военных и танки к границам России

URA.Ru00:48
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Политика

Шоу при полупустых трибунах: подробности сегодняшних дебатов

Вокруг предвыборных дебатов вышедших во второй тур Петра Порошенко и Владимира Зеленского страсти кипели буквально со дня первого тура: стадион, анализы, дата — всё это оспаривалось обоими кандидатами, но, похоже, Зеленский одержал победу — стадион, а не студия и дата, на которой настаивал артист.
Обновлено в 01:45
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье

Родившийся с самым низким в мире весом малыш выжил

Обновлено в 02:05
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

Обновлено в 03:15
Армия и оружие

В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала

Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Обновлено в 02:45
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье

В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщило издание The Times.
Обновлено в 00:32
Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России

Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.
Обновлено вчера в 03:46
Политика

Владимир Зеленский представил членов своей команды

Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Авто

Toyota представила новый Toyota ProAce City

Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка

Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.
Обновлено в 03:36
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Центральный банк России поверил в перспективы криптовалют

Финансовый регулятор представил доклад «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков».
Обновлено в 04:00
Экономика

Депутаты южноуральского Заксобрания отчитались о доходах

Обновлено в 02:37
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Экономика

Лукашенко заявил о необходимости скорейшей модернизации двух НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного Послания к народу и Национальному собранию заявил о необходимости скорее закончить модернизацию двух крупных нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
Обновлено в 04:21
Наука

В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

Обновлено 16 апреля в 07:52
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Как выглядит яхта-ледокол Олега Тинькова стоимостью более $100 млн

Бизнесмен поделился с Forbes фотографиями того, как будет выглядеть его лодка. редакция рекомендует Ледокол Тинькова.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Китай успешно испытывает перспективный турбореактивный двигатель

Обновлено 17 апреля в 14:19
Происшествия

В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей

Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Путин поздравил евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей

Судя по фотоотчетам в Инстаграме, мероприятие посетили многие звезды. 17 апреля Валерии исполнился 51 год.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
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