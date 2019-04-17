Армия и оружие
Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техникиКоммерсантъ 01:30
Почти три сотни военных прибудут из Франции в Эстонию, сообщили во французском посольстве. Также по железной дороге будет переброшено пять танков Leclerc и 20 БМП. Французские силы будут дислоцироваться в городе Тапа, более чем в 100 км от границы России.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: «В наших средних школах образование будет только на эстонском»
Комсомольская правда08:50
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