Армия и оружие
Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техникиКоммерсантъ 01:30
Почти три сотни военных прибудут из Франции в Эстонию, сообщили во французском посольстве. Также по железной дороге будет переброшено пять танков Leclerc и 20 БМП. Французские силы будут дислоцироваться в городе Тапа, более чем в 100 км от границы России.
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