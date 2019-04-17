Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам РоссииГазета.Ru вчера в 22:39

Франция 23 апреля направит в Эстонию почти 300 военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу французского посольства в Таллине.
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Франция отправит военных и танки к границам России

URA.Ru00:48

Франция послала в Эстонию военную технику, а Англия — спецназ

Евразия Daily17 апреля в 02:54

Франция отправит танки и военных к границам России

Газета.Ruвчера в 22:39

Франция отправит танки к российским границам

Московский Комсомолецвчера в 19:39

Франция отправит танки и военных к границам России

РИА Новостивчера в 19:10

Франция направит в Эстонию 300 военных и боевую технику

Российская газета00:04

Франция послала к границе России сотни военных и танки

Sputnik Эстония16 апреля в 11:00
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Армия и оружие

Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца

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Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
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В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
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Россия расширила санкции в отношении Украины

Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
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У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

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Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика

В России за четыре года сильно поредел средний класс

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.
Обновлено вчера в 07:02
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Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
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Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено вчера в 09:39
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Общество

Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг

Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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На сайте Порошенко появилась петиция о переносе второго тура выборов

Автор документа требует перенести дату второго тура выборов на 21 июля 2019 года, приказать сотрудникам правоохранительных органов проверить и обнародовать информацию, опубликованную на сайте «Миротворец» о финансировании Зеленского якобы «спецслужбами России», а также сведения о связи с Коломойским.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации

Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме

В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Народный артист РСФСР отметил, что стоять и сидеть ему долго нельзя. «Мне сделали операцию на бедре, учусь ходить», — отметил он.
Обновлено вчера в 19:01
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Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено вчера в 13:38
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Медведев призвал решать проблемы живущих в бедности россиян

В России около 19 млн человек живут за чертой бедности.
Обновлено 17 апреля в 18:18
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
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Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
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