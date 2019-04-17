Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам РоссииГазета.Ru вчера в 22:39
Франция 23 апреля направит в Эстонию почти 300 военных, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу французского посольства в Таллине.
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