Армия и оружие
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границеLenta.ru 01:49
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией. Об этом сообщается на сайте французского посольства в прибалтийской республике.
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В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта строительства нового здания ФСБ в границах проспекта Ленина и улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова.
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