Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границамРИА Новости 19:10
В Эстонию 23 апреля прибудут почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты (БМП) из Франции, свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.
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Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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