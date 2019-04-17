Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границамРИА Новости 19:10

В Эстонию 23 апреля прибудут почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты (БМП) из Франции, свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.
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Франция собралась отправить к российским границам танки

Взгляд.ру22:23

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

РИА Новости19:10

Франция отправит танки и несколько сотен военных в Эстонию

RT на русском19:54

Франция разместит танки и военный контингент недалеко от границ РФ

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Франция отправит танки к российским границам

Московский Комсомолец19:39

Франция отправит в Эстонию несколько сотен солдат и военную технику

РБК21:09

Франция послала к границе России сотни военных и танки

Sputnik Эстония16 апреля в 11:00
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Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил перенести матчи 33-го тура национального первенства ради подготовки «Аякса» к матчам полуфинала Лиги чемпионов.
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Евролига. ЦСКА проиграл «Басконии» во втором четвертьфинальном матче

В рамках второго четвертьфинального матча баскетбольной Евролиги столичный ЦСКА на домашнем паркете в Москве проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78.
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Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
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В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
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Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

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Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
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Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
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Авто

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Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
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В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
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Кравчук: Не верю, что Путин начнёт войну с Украиной

Российские действия на границе с Украиной являются попыткой запугать Киев, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук, передаёт телеканал «112 Украина».
Обновлено в 20:16
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Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Общество

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Звезды российского и зарубежного кино прибыли на открытие 41-го московского международного кинофестиваля.
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Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Женщина стала жертвой стрельбы в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии сообщила о стрельбе на северо-западе региона. В результате был убит один человек - 29-летняя женщина.
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Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
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Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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