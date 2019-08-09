Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»РБК 14:55

В июле Зеленский предлагал президенту России Владимиру Путину изменить переговоры, подключив к уже существующему с 2014 года формату США и Великобританию. В российском МИДе заявили, что не против расширения числа участников переговоров.
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Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

РБК14:55

Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»

Росбалт12:59

Франция прокомментировала возможность включения США в «нормандский формат»

РИА Новости12:07

Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату

RT на русском12:27

МИД Франции отказался приглашать США в Нормандский формат по Украине

РЕН ТВ12:17

МИД Франции: вопрос расширения нормандского формата за счет США не рассматривается

ТАСС12:12

В МИД Франции отвергли идею присоединения США к нормандскому формату

Московский Комсомолец12:30
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество

Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве

Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Здоровье

Капитальный ремонт в Суворовской ЦРБ проинспектировал Алексей Дюмин

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Транспорт

В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол

«Лион» разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

В матче первого тура чемпионата Франции "Монако" уступил "Лиону". Встреча закончилась со счетом 0:3.
Обновлено в 17:46
Гаджеты

Apple предлагает миллион долларов за выявление уязвимостей в iPhone

Корпорация Apple предлагает специалистам в области кибербезопасности до 1 миллиона долларов за обнаружение уязвимостей в iPhone.
Обновлено в 13:00
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Культура

Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции

По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках

Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Общество

Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой

Обновлено в 08:11
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов

В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 17:24
Авто

«Калашников» создал электромобиль для каршеринга

В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Теннис

Теннисист Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Обновлено в 13:11
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Обновлено в 17:23
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Экономика

Члены правления «Роснефти» заработали 2,36 млрд рублей за полгода

Члены правления госкорпорации «Роснефть» за первые шесть месяцев 2019 года заработали 2,36 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»

Обновлено в 14:47
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:49
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Общество

ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Кино

Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского «Одесса»

Обновлено в 09:57
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