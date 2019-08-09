Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»Известия 15:55
«Изменение «нормандского формата» не стоит на повестке дня», — заявил он. Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Происшествия
На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы
На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Культура
Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве из-за осложнений после операции.
Обновлено в 16:09
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Кино
Народный артист СССР Олег Стриженов отметит 90-летие
Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.
Обновлено в 17:04
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Космос
Древнейшая чёрная дыра-невидимка озадачила астрономов
Предыдущий рекорд был за чёрной дырой, существовавшей спустя 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Девочка целый месяц лечилась после поцелуя родственников
Обновлено в 11:40
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Футбол
ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика
Трамп забыл, кто такой Зеленский
Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Футбол
Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Столичное МЧС распространило повторное экстренное сообщение о сильном ветре в Москве, который продлится до утра 10 августа.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Подросток попал под электричку в Петербурге
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55