Политика

Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»Известия 15:55

«Изменение «нормандского формата» не стоит на повестке дня», — заявил он. Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
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Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

РБК14:55

МИД Франции отказался приглашать США в Нормандский формат по Украине

РЕН ТВ12:17

Не стоит... МИД Франции о включении США в нормандский формат

REGNUM12:38

В МИД Франции отвергли идею присоединения США к нормандскому формату

Московский Комсомолец12:30

Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»

Росбалт12:59

МИД Франции: вопрос расширения нормандского формата за счет США не рассматривается

ТАСС12:12

Франция прокомментировала возможность включения США в «нормандский формат»

РИА Новости12:07
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В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту

Обновлено в 10:19
Происшествия

На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы

На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 10:45
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Культура

Александр Шувалов экстренно госпитализирован

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве из-за осложнений после операции.
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Экономика

Fitch повысило суверенный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Кино

Народный артист СССР Олег Стриженов отметит 90-летие

Народному артисту СССР Олегу Стриженову в субботу исполняется 90 лет, отмечать юбилей актер будет вместе со своей семьей.
Обновлено в 17:04
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Футбол

«Динамо» разгромило «Зенит» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 09:14
Гаджеты

Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus

Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Экономика

Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:32
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Космос

Древнейшая чёрная дыра-невидимка озадачила астрономов

Предыдущий рекорд был за чёрной дырой, существовавшей спустя 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.
Обновлено в 08:54
Здоровье

Девочка целый месяц лечилась после поцелуя родственников

Обновлено в 11:40
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Футбол

ЦСКА заявил 15-летнего вратаря, ставшего самым молодым футболистом в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА внес в заявку на сезон-2019/20 для участия в чемпионате и Кубке России, а также молодежном первенстве России 15-летнего вратаря Владислава Торопа, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Обновлено в 16:05
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Политика

Трамп забыл, кто такой Зеленский

Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Происшествия

При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали 6 человек

Обновлено в 18:41
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
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Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Теннис

Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Общество

Отключения электричества затронули большую часть Великобритании

Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество

Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

Ранее в Сеть попало видео неудачного сноса силосной башни в Дании.
Обновлено в 17:23
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

Столичное МЧС распространило повторное экстренное сообщение о сильном ветре в Москве, который продлится до утра 10 августа.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Подросток попал под электричку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
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