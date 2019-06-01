Франция обыграла Боливию в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 16:58

Сборная Франции победила Боливию в товарищеском матче (2:0). Голами отметились форварды Тома Лемар и Антуан Гризманн.

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Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.

Наука В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.

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Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.

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