Футбол

Франция обыграла Боливию в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 16:58

Сборная Франции победила Боливию в товарищеском матче (2:0). Голами отметились форварды Тома Лемар и Антуан Гризманн.
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Мбаппе получил повреждение голеностопа в матче с Боливией

Советский спорт05:01

Франция – Боливия. Мбаппе заменили после первого тайма из-за незначительной травмы голеностопа

Sports.ru01:19

Франция – Боливия: будут ли голы?

Все про Спорт ру01 июня в 13:22

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна

Чемпионатвчера в 17:00

Гол Гризманна помог Франции обыграть Боливию

Матч ТВвчера в 16:54

Мбаппе получил травму и может пропустить матч отбора к Евро-2020 против Турции

Sport24.ruвчера в 19:09
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено вчера в 18:44
Наука

В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции

На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии, которая случилась с ее внуком

У Галины Польских от двух браков появились дочери – Ирада и Мария. Последняя подарила актрисе внука, в котором она просто не чает души.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

Обновлено в 01:11
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Культура

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Футбол

Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов

Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Кино

Ford против Ferrari — первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»

Кинокомпания 20th Century Fox на своём официальном YouTube-канале опубликовала первый трейлер картины «Дерзкий вызов» режиссёра Джеймса Мэнголда («Логан»).
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре

Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительства, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Наука

Кофе признали безопасным для артерий

У некоторых людей из третьей группы количество выпиваемого в день кофе достигало 25 чашек, но средний показатель в ней равнялся пяти чашкам.
Обновлено в 03:00
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Американский журнал назвал МиГ-35 достойным конкурентом F-35

Новый российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ назвали достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35.
Обновлено в 04:39
Политика

Новым руководителем Энгельсского района стал Дмитрий Тепин

Обновлено в 05:45
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп назвал мэра Лондона неудачником

Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
Обновлено в 05:11
Футбол

Жена Новосельцева рассказала, что он болел против России на ЧМ

Обновлено в 02:47
Происшествия

Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
Обновлено в 05:00
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
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