Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru вчера в 16:53

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Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Экономика Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.

Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

Общество В Самарской области отключают аналоговое вещание В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.

Технологии Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".

Общество Руководство орловской колонии уволят после видео с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии №2 города Ливны в Орловской области уволят после того, как было опубликовано видео с банкетом заключенных на Пасху, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Авто GM-АвтоВАЗ продлил скидки на внедорожник Chevrolet Niva в июне Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 июня 2019 года.

Шоу-бизнес Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.

Транспорт В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.

Происшествия В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.

Политика Умер последний участник восстания в «Собиборе» Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Политика Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.

Хоккей Тарасенко рассчитывает, что «Сент-Луис» будет играть лучше Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подходит с хорошим настроем к четвертому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (счет в серии: 1-2), сообщает официальный сайт НХЛ.

Наука Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.

Армия и оружие На учениях в Румынии замечен «самый высокотехнологичный цифровой» танк В материале говорится о том, что, по мнению эксперта, замеченный в Румынии M1 Abrams – это третья версия модернизации, после которой «этот "Абрамс" стал самым высокотехнологичным цифровым танком в мире».

Армия и оружие Армия Судана расстреляла протестующих По меньшей мере три человека погибли, более 60 получили ранения после того, как армия открыла огонь по протестующим в Хартуме, столице Судана.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.

Авто LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.

Происшествия Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.

Баскетбол Обама посетил второй матч финала НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт» Бывший президент США Барак Обама посетил второй матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз».