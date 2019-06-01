Футбол
Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru вчера в 16:53
Франция обыграла Боливию в товарищеском матче. Нант, стадион "Ля Божуар - Луи Фонтено".
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Мбаппе получил травму и может пропустить матч отбора к Евро-2020 против Турции
Sport24.ruвчера в 19:09
Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна
Чемпионатвчера в 17:00
Товарищеский матч. Франция – Боливия. Александр Шмурнов: «предвижу сухую победу Франции»
Букмекеры.рфвчера в 11:06
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Общество
Руководство орловской колонии уволят после видео с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии №2 города Ливны в Орловской области уволят после того, как было опубликовано видео с банкетом заключенных на Пасху, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
GM-АвтоВАЗ продлил скидки на внедорожник Chevrolet Niva в июне
Все желающие приобрести новую Chevrolet Niva смогут воспользоваться программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» до 30 июня 2019 года.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии
В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27
Общество
Запорожская АЭС отключила энергоблок №5
Обновлено в 03:45
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В итоговой редакции прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей.
Обновлено в 03:56
Хоккей
Тарасенко рассчитывает, что «Сент-Луис» будет играть лучше
Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко подходит с хорошим настроем к четвертому матчу финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном" (счет в серии: 1-2), сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 01:58
Наука
Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров
Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Армия и оружие
На учениях в Румынии замечен «самый высокотехнологичный цифровой» танк
В материале говорится о том, что, по мнению эксперта, замеченный в Румынии M1 Abrams – это третья версия модернизации, после которой «этот "Абрамс" стал самым высокотехнологичным цифровым танком в мире».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Армия Судана расстреляла протестующих
По меньшей мере три человека погибли, более 60 получили ранения после того, как армия открыла огонь по протестующим в Хартуме, столице Судана.
Обновлено в 04:23
Здоровье
Заместитель главного врача больницы им. Середавина Ольга Мищенко умерла в отпуске
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Cadillac похвастал седанами V-серии на Гран-при Детройта
Обновлено вчера в 08:15
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Экс-директора клиники Мешалкина задержали в Новосибирске
В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина и бывшего депутата Заксобрания Александра Караськова.
Обновлено в 03:59
Баскетбол
Обама посетил второй матч финала НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт»
Бывший президент США Барак Обама посетил второй матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова
Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43