Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru 16:53

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Общество Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды В разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии отсутствует централизованное водоснабжение, заявили жители республики.

Единоборства Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.

Футбол Гризманн и Неймар хотят в «Барселону» Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».

Политика Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.

Армия и оружие Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.

Футбол Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин» Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Авто Одноместному Porsche не суждено было стать серийным В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.

Происшествия Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Общество Люксовые бренды объединяют усилия Люксовые бренды Старо-Невского проспекта подали заявку на регистрацию АНО «Староневский», которая будет заниматься повышением привлекательности этого района для шопинга.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Происшествия Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Политика Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.

Шоу-бизнес Ксения Собчак пристыдила Ольгу Бузову за скандал с дизайнером Ксения Собчак пристыдила свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову за скандал с дизайнером модного дома Balenciaga Демной Гвасалия и считает, что та должна немедленно извиниться.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Общество В Москву вернется 30-градусная жара В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.

Политика Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Общество Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.

Происшествия На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек Как передаёт «Газета.Ru», на рок-фестиваль Kozak FEST приехало около 10 тысяч зрителей. Во время концерта началась гроза и сильный ветер.