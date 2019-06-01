Футбол

Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru 16:53

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче. Нант, стадион "Ля Божуар - Луи Фонтено".
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Франция выиграла у Боливии благодаря голам Лемара и Гризманна

Sport24.ru17:01

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче

Спорт-Экспресс16:58

Товарищеские матчи. Голы Лемара и Гризманна принесли Франции победу над Боливией

Sports.ru13:15

Гол Гризманна помог Франции обыграть Боливию

Матч ТВ16:54

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна

Чемпионат17:00

Товарищеский матч. Франция – Боливия. Александр Шмурнов: «предвижу сухую победу Франции»

Букмекеры.рф11:06

Франция – Боливия: будут ли голы?

Все про Спорт рувчера в 13:22
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Общество

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие воды

В разных районах, городах и селах Кабардино-Балкарии отсутствует централизованное водоснабжение, заявили жители республики.
Обновлено в 16:36
Единоборства

Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере

Джошуа потерял четыре чемпионских пояса и потерпел первое поражение в карьере.
Обновлено в 06:06
Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Политика

Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании покинут Мексику, если она не остановит поток нелегальной миграции в Соединенные Штаты.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь

Обновлено в 14:00
Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности лихорадки денге, а также попросили туристов, планирующих отдых в Таиланде, учитывать эту информацию.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Авто

Одноместному Porsche не суждено было стать серийным

В 2015 году компания Porsche построила на базе 981 Boxster лёгкий спортивный автомобиль для хилклаймбинга, который должен был стать современной интерпретацией модели 909 Bergspyder 1968 года.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Общество

Люксовые бренды объединяют усилия

Люксовые бренды Старо-Невского проспекта подали заявку на регистрацию АНО «Староневский», которая будет заниматься повышением привлекательности этого района для шопинга.
Обновлено в 17:00
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Вину экс-главы Раменского района в убийстве подтвердил полиграф

Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова в убийстве председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пристыдила Ольгу Бузову за скандал с дизайнером

Ксения Собчак пристыдила свою бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову за скандал с дизайнером модного дома Balenciaga Демной Гвасалия и считает, что та должна немедленно извиниться.
Обновлено в 13:03
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Происшествия

На украинском рок-фестивале из-за урагана погиб человек

Как передаёт «Газета.Ru», на рок-фестиваль Kozak FEST приехало около 10 тысяч зрителей. Во время концерта началась гроза и сильный ветер.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Баскетбол

Дюрант еще может сыграть в финальной серии плей-офф НБА

Обновлено в 16:12
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Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
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