Футбол

Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru 16:53

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче. Нант, стадион "Ля Божуар - Луи Фонтено".
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Мбаппе получил травму и может пропустить матч отбора к Евро-2020 против Турции

Sport24.ru19:09

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче

Спорт-Экспресс16:58

Франция – Боливия: будут ли голы?

Все про Спорт рувчера в 13:22

Гол Гризманна помог Франции обыграть Боливию

Матч ТВ16:54

Товарищеские матчи. Голы Лемара и Гризманна принесли Франции победу над Боливией

Sports.ru13:15

Товарищеский матч. Франция – Боливия. Александр Шмурнов: «предвижу сухую победу Франции»

Букмекеры.рф11:06

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна

Чемпионат17:00
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Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине

Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Космос

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Обновлено 31 мая в 05:11
Происшествия

Неймара ожидает тюремное заключение

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Авто

Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»

Обновлено в 02:06
Политика

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.
Обновлено в 20:46
Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Здоровье

Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию

Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Обновлено в 19:27
Здоровье

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Обновлено в 19:31
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Здоровье

Десять продуктов, которые сделают волосы крепкими и густыми

У женщин волос растет в среднем 4–5 лет, у мужчин — около года.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Здоровье

Укусы клещей могут принести пользу организму

Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Общество

Во Владивостоке отключили эфирное аналоговое телевещание

Эфирное аналоговое телевещание отключили в понедельник, 3 июня, во Владивостоке.
Обновлено в 20:03
Общество

Гороскоп на месяц: Что ждет знаки зодиака в июне

Чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце, рассказали журналист «Вечерней Москвы» Алена Прокина и известный астролог Юлия Урусэль.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Муроме расселят подъезд дома, в котором произошел хлопок газа

Квартиры в подъезде многоэтажного дом в Муроме Владимирской области, в котором произошел хлопок газа в воскресенье, будут расселены.
Обновлено в 09:43
Здоровье

Медики назвали ранние симптомы туберкулеза

Медики отметили, что туберкулез передается человеку воздушно-капельным путем, если рядом с ним находится больной, также заразиться можно после попадания высохших частиц мокроты вместе с пылью в организм, через бытовые предметы или молочную продукцию от заболевшего животного.
Обновлено в 01:29
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Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
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