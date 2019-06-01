Футбол
Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и ГризманнаSoccer.ru вчера в 16:53
Франция обыграла Боливию в товарищеском матче. Нант, стадион "Ля Божуар - Луи Фонтено".
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Франция обыграла Боливию в товарищеском матче благодаря голам Лемара и Гризманна
Чемпионатвчера в 17:00
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Украина отреклась от минских соглашений
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Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
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Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
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Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
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Телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что он строит особняк на Кипре, назвав статью об этом ложью.
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
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Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.
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Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
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Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
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Нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до пяти лет тюрьмы.
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Футбол
Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче.
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В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
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Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу
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Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
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Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
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Политика
Мэр Харькова пообещал восстановить снесённый радикалами бюст Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городские власти намерены восстановить бюст советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова, который снесли члены националистических организаций.
Обновлено вчера в 10:15
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Кино
Фильм «Папин костюм» признан лучшим на Забайкальском кинофестивале
Снятый на Тайване кинофильм режиссера По Хао Хуна "Папин костюм" получил главный приз 8-го Забайкальского международного кинофестиваля — "Хрустальный шар" за лучший фильм, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о планах созвать совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности из-за видео на YouTube .
Обновлено в 01:26
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07