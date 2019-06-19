Футбол

Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 17:07

Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ

Советский спортвчера в 17:07

Бешеный мяч Фодена, два незабитых пенальти и автогол на 95-й минуте. Англия и Франция устроили бойню

Sport24.ruвчера в 17:28

Англия проиграла Франции в матче Евро-2019 U21 из-за автогола Ван-Биссаки

Чемпионатвчера в 17:06

Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 17:07

Франция вырвала победу в концовке матча с Англией на молодежном Евро

Газета.Ruвчера в 18:36

Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ

Sportbox.RUвчера в 16:56

Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ

Матч ТВвчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Армия и оружие

В Амурской области испытали «Солнцепёк»

Обновлено в 02:08
Политика

В Чечне займутся подготовкой космонавтов

Руководитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что с 2020 года на базе университета в Гудермесе может проводиться специальная парашютная подготовка, а также один из таких видов подготовки, как выживание в горно-лесистой местности.
Обновлено в 03:25
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52

Министерство обороны опубликовало кадры перехвата американских стратегических бомбардировщиков В-52 — истребителями Су-27.
Обновлено вчера в 01:00
Авто

Новый Geely Atlas для России заметили на тестах

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Общество

Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому

Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Авто

BMW представила четырехдверное купе BMW 8-Series Gran Coupe

Американские клиенты могут приобрести четырехдверное баварское купе с 4,4-литровым V8 BMW с двойным турбонаддувом под капотом, обеспечивающим 523 л.с. мощности и 749 Нм крутящего момента в версии M850i xDrive Gran Coupe.
Обновлено в 00:16
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:27
Авто

DAF CF Construction получил высшую награду Словакии

Обновлено в 02:47
Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Друг Армена Джигарханяна поделился его последним фото

Обновлено вчера в 09:51
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Спорт

Дериглазова завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

Обновлено вчера в 14:35
Экономика

В России стали чаще покупать водку в маленькой таре

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Авто

Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов

Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Пошутившего над катастрофой SSJ капитана полиции уволили из МВД

Один из сотрудников полиции уволен, другой получил дисциплинарное взыскание, передаёт «Лента.ру». Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая.
Обновлено в 02:57
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное