Футбол
Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 17:07
Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.
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Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ
Sportbox.RUвчера в 16:56
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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