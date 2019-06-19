Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 17:07

Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.

Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальти

Политика Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Общество Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.

Спорт Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.

Интернет Facebook хочет запустить свою криптовалюту Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).

Энергетика Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5% В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Наука Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Авто АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4 В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.

Общество Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.

Гаджеты Xiaomi начинает продажи телевизоров в России В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.

Общество Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.

Гаджеты Роскачество назвало рейтинг лучших смартфонов 2019 года Российская система качества вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг лучших смартфонов.