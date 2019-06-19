Футбол

Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс вчера в 17:07

Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.
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Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ

Советский спортвчера в 17:07

Бешеный мяч Фодена, два незабитых пенальти и автогол на 95-й минуте. Англия и Франция устроили бойню

Sport24.ruвчера в 17:28

Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ

Sportbox.RUвчера в 16:56

Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 17:07

Англия проиграла Франции в матче Евро-2019 U21 из-за автогола Ван-Биссаки

Чемпионатвчера в 17:06

Франция вырвала победу в концовке матча с Англией на молодежном Евро

Газета.Ruвчера в 18:36

Франция не реализовала два пенальти и вырвала победу в матче с Англией на молодежном ЧЕ

Матч ТВвчера в 16:56
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Политика

Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе

Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель

Обновлено вчера в 23:51
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено вчера в 19:32
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

Следователи отпустили из СИЗО младшего сына хоккеиста Максима Соколова

Обновлено вчера в 09:23
Общество

Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю

Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 22:27
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено вчера в 07:42
Энергетика

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%

В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом

По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Власти отрицают массовый въезд цыган в Волгоградскую область

Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено вчера в 11:58
Наука

Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе

Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4

В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено вчера в 03:55
Общество

«Однажды успокаивал девушку, что я не терминатор»: история уральца с киберрукой за пять миллионов

Обновлено в 00:00
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи телевизоров в России

В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.
Обновлено вчера в 09:35
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Гаджеты

Роскачество назвало рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Российская система качества вместе с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило новый рейтинг лучших смартфонов.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

Обновлено вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева вступилась за астролога Василису Володину

Поклонники Ларисы Гузеевой посоветовали ей спросить об этом коллегу астролога Василису Володину, намекая на то, что она вводит людей в блуд и выманивает деньги.
Обновлено вчера в 20:08
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Phil Foden
Британский футболист
Английский футболист, центральный полузащитник клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборной Англии до 21 года.
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