Футбол
Франция обыграла Англию, несмотря на два нереализованных пенальтиСпорт-Экспресс 17:07
Сборная Франции выиграла у Англии в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 21 года. Победу французам принес автогол защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаки на 5-й добавленной минуте.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
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Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
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Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
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Здоровье
Эксперты рассказали, сколько учеников 7-9 классов пробовали наркотики
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В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
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На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено в 16:26
Здоровье
Пациенты в больнице под Волгоградом временно могли быть размещены вне палат из-за наплыва больных - власти
Фотографии пациентов, которые лежат в больнице Фишера в коридоре появились в одной из соцсетей.
Обновлено в 16:22
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
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Выпускников призвали не запускать воздушные шары
Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские шары желаний в честь окончания школы, так как это вредит природе, передает РИА Новости.
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Армия и оружие
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Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов прокомментировали ситуацию с недавними перехватами американских военных самолетов российскими истребителями.
Обновлено в 09:36
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На фестивале «Нашествие» выступит «Ленинград»
Обновлено в 14:06
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
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Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
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По предварительным данным, максимальный балл за ЕГЭ по русскому языку получила выпускница гимназии номер 4 Надежда Корсун, выпускник школа номер 33 Геннадий Иньев, выпускница Досатуйской школы (Приаргунский район) Алина Лапердина.
Обновлено в 21:29
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Избрание Зеленского назвали в США шансом для Донбасса
Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дало хорошую возможность разрешить пятилетний конфликт в Донбассе.
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У собак нашли мышцы, которые ставят брови домиком
Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
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Перепуганные пассажиры рейса в Таиланд устроили бунт в Новосибирске
Обновлено вчера в 18:39
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 19:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
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