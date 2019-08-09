Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»РБК 14:55

3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
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Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату

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Франция исключила присоединение США к «нормандскому формату»

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:40, Вашингтон
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
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Обновлено в 14:34
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Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Ученые нашли самые похожие на Землю планеты

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
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Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео

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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30.
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Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия

Опубликовано видео наезда на трех пешеходов в Петербурге

В Сетях появилось видео ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Десантников.
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
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Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".
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Армия и оружие

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил снайпера ВС Украины в убийстве ополченца.
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Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

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В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
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