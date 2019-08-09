3 августа Донецк обвинил украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня. 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

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